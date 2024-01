UEL: Nafi divulga prazos para inscrições de alunos para o próximo semestre

Novos alunos e atletas interessados em participar das atividades do Nafi (Programa de Atividade Física) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) devem fazer as inscrições pessoalmente no Cefe (Centro de Educação Física e Esporte), entre os dias 29 e 30 de janeiro para as atividades na água, e entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro para as demais atividades esportivas.





Já para aqueles que desejam continuar praticando as atividades no segundo semestre, o período de renovar as inscrições é entre esta quinta (25) e sexta (26), também pesssoalmente no próprio Cefe, entre as 14h e 17h.

Publicidade

Publicidade





As atividades do Nafi neste primeiro semestre de 2024 vão de 5 de fevereiro a 24 de maio. Há vagas para modalidades como hidroginástica, pilates, muay thai, musculação, natação em diversos níveis, treinamento funcional e vôlei.





O valor da taxa semestral única varia de acordo com a modalidade. Além disso, o aluno deve doar um quilo de alimento não perecível para o projeto Nafi Solidário. A programação completa pode ser consultada no portal do programa.