Segundo voo com repatriados do Líbano pousa no Brasil

O segundo avião com brasileiros repatriados do Líbano pousou no início da manhã desta terça-feira (8) em São Paulo. A aeronave KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), do governo federal, pousou às 6h58 na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. O avião transportou 227 passageiros e três animais de estimação.



Agora, chega a 456 o número de pessoas repatriadas pela operação "Raízes do Cedro". No domingo (6), já havia pousado em São Paulo o primeiro voo com resgatados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava na base área para receber os passageiros.

Na ocasião, o petista fez um breve discurso após receber os repatriados. Nele, acusou o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, de usar a guerra no Oriente Médio para permanecer no poder e se vingar dos palestinos.



O vendedor Wagih Baalbaki, 42, aguardava a família no aeroporto nesta terça. Ele não vê a mulher e os quatro filhos, o mais velho com autismo, há quatro anos. Após ficar desempregado durante a pandemia no Líbano, onde trabalhava como eletricista, voltou ao Brasil sem os parentes.



Baalbaki nunca conseguiu juntar dinheiro para comprar passagens para trazer a família para perto de si. Com o início dos bombardeios no país, sua mulher, libanesa, relatou pânico e o desejo de retornar. "É muita saudade, nem acredito que vou ver minha família daqui a alguns minutos", disse.