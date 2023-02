Substância encontrada no corpo de Pablo Neruda é 'altamente tóxica e letal'

Os especialistas internacionais encarregados de investigar a morte do chileno Pablo Neruda informaram que a substância botulínica encontrada no corpo do poeta era "altamente tóxica e letal".





"O estudo confirma que a cepa 'clostridium botulinum' da bactéria era altamente tóxica, letal e não endógena", analisou o jornalista Francisco Marin, correspondente da revista mexicana "Proceso" e o primeiro a levantar a hipótese do assassinato de Neruda.

O profissional concluiu nesta semana a entrega dos resultados das últimas análises forenses ao sistema de justiça chileno.