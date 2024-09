Terra terá uma "segunda lua" ainda em setembro? Entenda o fenômeno

O asteroide 2024 PT5 de 10 metros de diâmetro irá se aproximar da Terra em 29 de setembro a 25 de novembro. A descoberta foi publicada na revista científica Research Notes of the AAS . A rocha espacial foi descoberta em 7 de agosto de 2024 pelo projeto ATLAS (Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroide) do projeto da NASA, que monitora objetos próximos ao planeta Terra. ''Ele vai virar uma espécie de mini-lua, pois vai ficar preso na gravidade e girando ao redor da Terra, ele irá fazer uma espécie de ferradura ao redor do nosso planeta e vai embora. Portanto, ele não chegará a dar uma volta completa'', explica Miguel Fernandes Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).







Apesar de ser chamado de ''mini-lua'' ou ''segunda Lua'', o asteroide não poderá ser visto a olho nu, pois ele ficará como um ponto de luz misturado com incontáveis estrelas do céu. Apenas grandes observatórios irão conseguir visualizá-lo.

De acordo com Miguel Fernandes, o asteroide não terá risco de colisão com a Terra, pois nos períodos que ele passará próximo à Terra, a distância é oito vezes a distância da Terra à Lua. Em 2025, o corpo celeste voltará a passar perto do nosso planeta, depois retornará só em 2055. ''Ele fará uma aproximação maior com a Terra no dia 9 de janeiro de 2025, quando passará a 1 milhão e 800 mil quilômetros, aproximadamente cinco vezes a distância da Terra à Lua, um pouco menos que isso'', ressalta.





Ainda segundo Moreno, o asteroide 2024 PT5 faz parte de um grupo de asteroides chamado "asteroides atons", onde há quatro grupos de asteroides que têm órbitas próximas à Terra, portanto, a órbita desse asteroide se cruza um pouco com a Terra. E assim como o 2024 PT5, há vários corpos celestes com órbitas próximas à terra, e o trabalho de astrônomos amadores, observatórios profissionais e do próprio ATLAS é de evitar futuras colisões com a Terra, realizando e detectando os NEOs (Near Earth Objects - Objeto Próximo à Terra) e evitar uma possível colisão, montando assim medidas estratégicas para evitar catástrofes globais.

Vale ressaltar que o ATLAS, que descobriu o asteroide, também descobriu o "cometa do século", que já se encontra visível no céu ao amanhecer, e ficará cada vez mais visível até o dia 27 de setembro, quando irá contornar o Sol. No início de outubro, voltará a ser visível no Brasil ao entardecer.





