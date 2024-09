'Cometa do Século' poderá ser observado em Londrina a partir da próxima semana

O cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) promete ser o mais brilhante dos últimos anos, podendo ser visto de qualquer lugar de Londrina a olho nu, a partir do dia 15 de setembro, ao amanhecer. Devido à incidência do brilho do pequeno corpo celeste ser incerta, ele pode surpreender ou decepcionar, segundo o coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), Miguel Fernandes Moreno.





A população do hemisfério sul, região onde o Brasil está localizado, terá uma observação privilegiada do cometa no fim de setembro, período em que o C/2023 estará se aproximando do Sol. Já no início de outubro, a melhor visualização será para quem mora no hemisfério norte, quando ele contornará o Sol e voltará a seguir a sua órbita.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com Moreno, quanto mais próximo do Sol, mais difícil observá-lo, uma vez que ele vai aparecer no céu com o firmamento ainda claro. Quem quiser obervá-lo, nesta segunda quinzena do mês, deve voltar os olhos para a região leste do céu. Até o dia 27 de setembro o cometa ficará cada vez mais visível. E ele seguirá assim nos dias seguintes, sempre no final da madrugada, antes do Sol nascer, portanto, a visibilidade dele se tornará cada vez menor, pois está se aproximando do Sol.





Depois, ele "inverte" sua trajetória no céu e volta a se aproximar do Sol, até que, por volta do dia 12 de outubro, começa a ser visível no fim da tarde, logo após o Sol se pôr.

Publicidade





Atualmente, ele está visível na constelação do Sextante, e irá passar pela constelação de Leão (28/09 - 03/10), Virgem (04/10 - 14/10), Serpente (15/10 - 18/10) e Ofiúco (19/10 - 09/11).