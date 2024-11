Trump coroa Elon Musk com cargo em 'comissão de eficiência' de seu governo

O presidente eleito Donald Trump anunciou nesta terça-feira (12) que escolheu Elon Musk, dono do X, para o cargo de chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental, junto com Vivek Ramaswamy, ex-adversário de Trump nas primárias do Partido Republicano.





"Estou ansioso para ver Elon e Vivek implementando mudanças na burocracia federal com foco em eficiência e, ao mesmo tempo, melhorando a vida de todos os americanos", disse Trump em um pronunciamento.





"Vamos erradicar o imenso desperdício e fraude que existem nos US$ 6,5 trilhões de gastos anuais do governo. Eles trabalharão juntos para libertar nossa economia e tornar o governo dos EUA responsável perante 'NÓS, O POVO'".





O Departamento de Eficiência Governamental é um órgão que será criado por Trump e terá a sigla DOGE, em provável referência à criptomoeda Dogecoin, apoiada por Musk em diversas ocasiões. "Isso vai chocar o sistema e qualquer pessoa envolvida em desperdício dentro do governo -ou seja, muitas pessoas!" disse Musk.





Não está claro qual será o papel do novo departamento dentro do governo americano -se ele terá poder de fato, ou se existirá apenas para analisar e propor a outros departamentos os cortes anunciados por Trump. No comunicado, o presidente eleito sugeriu que o departamento funcionará "do lado de fora do governo", mas não entrou em detalhes.





Segundo Trump, o objetivo do órgão será realizar reformas estruturais de grande porte e criar uma "visão empresarial para o governo nunca antes vista". "Esse pode ser o 'projeto Manhattan' da nossa era", disse Trump no pronunciamento, em referência à iniciativa que desenvolveu a bomba atômica. "Os republicanos vem sonhando com os objetivos do DOGE há muito tempo."





A criação do órgão, que foi levantada como possibilidade ainda na campanha, e a escolha de Musk para comandá-lo mostram que o bilionário dono do X e da SpaceX foi recompensado por seus esforços (e dinheiro) ao longo da corrida -além de doações próprias, o empresário ajudou a arrecadar cerca de US$ 200 milhões, por volta de R$ 1,1 bilhão, para a campanha de Trump. Também participou de seus comícios e fez dezenas de publicações no X em apoio ao republicano.





Como havia sido apontado pela imprensa americana antes da eleição, colocar Musk dentro do governo abre caminho para um sem-número de eventuais conflitos de interesse: as empresas do bilionário trabalham de perto com diversos setores do governo americano, em especial o aeroespacial e de defesa.





Trump anunciou na mesma data a indicação de Pete Hegseth, um apresentador da Fox News para o Departamento de Defesa. A rede conservadora é uma das maiores caixas de ressonância do empresário nos EUA ao menos desde o seu primeiro mandato.





"Pete é resiliente, inteligente e acredita verdadeiramente no 'America first' (EUA em primeiro lugar). Com ele no comando, os inimigos dos EUA estão avisados -nosso Exército será grande Novamente, e os EUA nunca recuarão", disse o presidente eleito em comunicado, citando slogans de campanha em sequência.





Hegseth é veterano da Guarda Nacional, força de reserva do Exército americano e, de acordo com a biografia publicada em seu site pessoal, esteve no Afeganistão, no Iraque e na Baía de Guantánamo, em Cuba. Ele é um dos apresentadores do programa "Fox & Friends", um dos favoritos de Trump, e trabalha na emissora conservadora desde 2014.





Apesar do histórico militar, Hegseth é uma escolha pouco ortodoxa para o cargo -com a patente de major, está longe do topo da carreira, nunca esteve à frente de nenhum órgão público, e seu envolvimento com questões militares nos últimos dez anos tem sido como comentarista na mídia.





Por outro lado, é um apoiador ferrenho de Trump e defendeu as decisões do republicano de reduzir o envolvimento americano em conflitos ao redor do mundo, além de ser um defensor enérgico de militares dos EUA acusados de crimes de guerra.





Também na terça, Trump escolheu o ex-deputado republicano John Ratcliffe, aliado próximo do presidente eleito, para o cargo de diretor da CIA, a agência de espionagem dos EUA. Ratcliffe foi diretor de inteligência do primeiro governo Trump e seu nome precisará passar pelo crivo do Senado, onde os republicanos agora têm maioria.





Quando era diretor de inteligência, foi acusado por democratas e também por ex-espiões americanos de remover o sigilo de informações confidenciais que pudessem ser usadas por Trump e pelos republicanos contra seus adversários políticos, incluindo Joe Biden. Ratcliffe nega.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.