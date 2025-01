Trump retira sigilo sobre assassinatos de Kennedy e Martin Luther King

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou retirar o sigilo sobre os assassinatos do ativista pelos direitos civis Martin Luther King Jr, do ex-presidente John F. Kennedy e de seu irmão, o ex-senador Bobby Kennedy.





"Tudo será revelado", disse Trump. Em entrevista coletiva no Salão Oval, o presidente assinou uma ordem executiva que libera ao público todas as informações coletadas pelo governo americano sobre os assassinatos de Martin Luther King Jr., de John F. Kennedy e de Bobby Kennedy. "Essa é grande, hein? Muitas pessoas estão esperando por isso há muito tempo -por anos, por décadas", disse Trump antes de assinar.





"As suas famílias e o povo americano merecem transparência e verdade. É do interesse nacional finalmente divulgar todos os registros relacionados com estes assassinatos sem demora", disse Donald Trump, em ordem executiva.





Presidente deu prazo de 15 dias para apresentação de plano de publicação dos documentos. Em 45 dias, o Diretor de Inteligência Nacional e o Procurador-Geral devem apresentar um plano de publicação dos documentos.





Revisão está sendo preparado desde primeiro mandato de Trump. O presidente pediu a revisão dos documentos em 2017 e 2018, e ordenou que outras revisões fossem realizadas durante o mandato de Biden. O democrata teria aprovado as revisões em 2021, 2022 e 2023.





Primeira leva de arquivos sobre morte de Kennedy foi liberada em 2022. À época, a Administração Nacional de Arquivos e Registros afirmou que 97% das 5 milhões de páginas foram publicadas. Ainda faltam cerca de 3 mil documentos que nunca foram liberados e outros 30 mil que foram liberados com censuras.