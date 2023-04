Ucrânia culpa aumento nas exportações brasileiras por queda nos preços de grãos

O vice-ministro da Agricultura da Ucrânia, Markian Dmpytrasevych, disse nesta segunda-feira (24) que o aumento das exportações de cereais pelo Brasil é mais decisiva para a queda dos preços do que a passagem de grãos ucranianos pela Europa.





"Se olhamos para as estimativas do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, o relatório de 2023 indica que o Brasil aumentou suas exportações para 10,8% da demanda mundial de cereais. São esses fenômenos que fazem flutuar os preços, e não a passagem dos grãos ucranianos”, disse Dmytrasevych em audiência na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu.

Publicidade