Ursa Amarena, viral nas redes sociais, é assassinada a tiros na Itália

A ursa Amarena, viral nas redes sociais por aparições pacíficas perto de áreas habitadas na Itália, foi morta na quinta-feira (31) a tiros de fuzil por um homem em Abruzzo, na região central italiana.





A notícia foi divulgada pelo Pnalm (Parque Nacional de Abruzzo, Lazio e Molise), que informou que os guardas e um veterinário foram até o local, mas só puderam constatar a morte dela.

Publicidade

Publicidade





O autor foi identificado, levado aos Carabineiros e interrogado em delegacia.





De acordo com as primeiras informações, o acusado teria dito que atirou por medo e sem intenção de matar por ter encontrado a ursa na propriedade dele e cometeu "um ato impulsivo, instintivo".

Publicidade





O homem será processado pelo Ministério Público por crime de crueldade ou morte desnecessária de animais, que tem pena de quatro meses a dois anos de reclusão, e teve a arma apreendida.





"As apurações sobre a dinâmica dos fatos estão em andamento, e a equipe está empenhada em buscar os dois filhotes da ursa para avaliar os próximos passos", informou o Parque em comunicado.

Publicidade





Mais de 100 homens estão procurando pelos filhotes com o auxílio de drones.





As aparições mais recentes de Amarena, que fizeram sucesso nas redes sociais, haviam sido justamente com os filhotes. As imagens eram consideradas um símbolo de integração entre cidadãos e fauna.

Publicidade





"O episódio é gravíssimo, causa um dano enorme à população [de ursos do local] que tem cerca de 60 exemplares, atingindo uma das fêmeas mais prolíficas da história do Parque", diz o texto.





"Obviamente não existem motivações de nenhum tipo para justificar. Amarena, embora já tenha causado danos a atividades agrícolas e zootécnicas - sempre indenizadas pelo Parque - jamais havia ameaçado nenhum ser humano", completa o Pnalm.

Publicidade





À Ansa, o diretor do Pnalm, Luciano Sammarone, indignou-se: "Dissemos e repetimos: 'somos modelo, Abruzzo é modelo'. Não somos modelo de nada. Diante de homicídios que vemos nos jornais, a morte de uma ursa pode não parecer nada, mas não é assim".





O governador de Abruzzo, Marco Marsilio, lamentou o episódio e afirmou que a região vai entrar como parte interessada no processo contra o autor. "Representa um ato gravíssimo que deixa dor e raiva por um gesto incompreensível. Queremos tutelar a honra de nosso povo".





Nas redes sociais, milhares de fãs de Amarena deixaram comentários: "É um dia de luto"; "era o símbolo do parque com seus passeios"; "a maldade não tem limites"; "não há paz neste mundo para eles".