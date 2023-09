Setembro Amarelo: Cambé divulga ações de conscientização para valorização da vida

A secretaria municipal de Saúde de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) divulga as ações que serão implementadas durante o próximo mês, na campanha Setembro Amarelo.





O mês é dedicado à prevenção ao suicídio, valorização à vida e discussões sobre o tema. Serão promovidas rodas de conversa, panfletagem, vídeos e extensão dos serviços da Saúde visando a conscientização e educação para diminuir os índices e alcançar cada vez mais pessoas.



Estão previstas panfletagem sobre o tema no calçadão, rodas de conversa com adolescentes, caminhada com os usuários do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) adulto e infantil, oficinas, vídeo nas redes sociais e caixinhas com pensamentos em serviços públicos.





A chefe de educação em saúde, e psicóloga do município, Lucimara Frasson, destaca a importância da campanha tendo em vista o número crescente de pessoas com transtornos psiquiátricos.





“Hoje temos cerca de 14 mil casos notificados de suicídio por ano no Brasil, uma média de 38 casos por dia, e esse é um índice muito grande. Por mais que as campanhas estejam crescendo, assim como os serviços de atendimento, o número ainda está excedente. Então, o Setembro Amarelo é extremamente importante por ir no sentido de valorização à vida."





