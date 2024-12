Nomes de bebês e eleições municipais lideram buscas na internet em 2024; confira

O ano de 2024 ainda não acabou mas já temos as pesquisas mais populares no Brasil e no Mundo, no buscador do Google e o Grupo FOLHA apurou os dados para saber o que foi mais pesquisado no Paraná e em Londrina, revelando os temas que mais despertaram o interesse dos moradores da região.





Os temas mais curiosos pesquisados pelos Londrinenses focaram em temas práticos e do dia a dia, tais como, eleições municipais.

Os londrinenses também pesquisaram durante todo o ano sobre eventos culturais e esportivos na cidade, como festivais e jogos do Londrina Esporte Clube.





A população demonstrou também interesse em acompanhar e participar das discussões sobre o desenvolvimento da cidade e serviços públicos sobre melhorias na infraestrutura urbana e serviços públicos, como transporte e saúde, foram temas recorrentes nas buscas dos londrinenses.

Já o paranaense pesquisou muito para escolher os nomes de seus bebês e Helena e Miguel foram os mais registrados. Helena desbancou Miguel, que havia liderado por cinco anos consecutivos, mostrando uma mudança nas preferências dos pais paranaenses.





Eleições Municipais também foi uma preferência de busca no Paraná em 2024, com destaque para as cidades de Curitiba e Londrina. Os eleitores buscaram informações sobre os candidatos e suas propostas, refletindo um engajamento político da população.





Eventos climáticos extremos que assolaram o estado e o país, também foi de interesse do paranaense no buscador. Inundações e ondas de calor no estado foram frequentes, refletindo a crescente preocupação com as mudanças climáticas. Os paranaenses mostraram-se atentos aos impactos ambientais e às medidas de prevenção e adaptação.