Nota Paraná vai sortear R$ 1 milhão e outros 23 mil prêmios nesta quinta

O Nota Paraná vai sortear R$ 1 milhão nesta quinta-feira (7). A premiação celebra o aniversário de 10 anos do programa de conscientização fiscal do Governo do Estado, lançado em agosto de 2015.





Além do cobiçado valor milionário, o sorteio desta semana vai entregar outros 23 mil prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões apenas para pessoas físicas. Ao todo, mais de 3,27 milhões de consumidores vão participar.

A distribuição será da seguinte forma:





15 mil prêmios de R$ 50

8 mil prêmios de R$ 100

100 prêmios de R$ 1000

1 prêmio de R$ 50 mil

1 prêmio de R$ 100 mil

1 prêmio de R$ 1 milhão





A revelação dos ganhadores será transmitida ao vivo pelo perfil da Secretaria da Fazenda no YouTube a partir das 9h30. Além de saber em primeira mão quem foi o ganhador dos principais prêmios, a transmissão também mostra um passo a passo de como é realizado o sorteio, garantindo toda a transparência no processo.





Ao todo, 31.764.389 bilhetes vão concorrer aos sorteios. Os bilhetes foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas no mês de abril de 2025.

Desde o último mês de maio, o Nota Paraná passou a integrar os 8 mil prêmios de R$ 100 que antes eram repassados via Paraná Pay ao sorteio regular. Com isso, o programa passa a entregar R$ 2,8 milhões todos os meses.





Além dos consumidores, 1.528 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos consumidores. Para o sorteio de maio, foram emitidos 4,1 milhões de bilhetes para essas organizações.

COMO PARTICIPAR





Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Assim, basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do ICMS em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.





