Valor do pedágio será reajustado em 8 praças do Paraná

Tarifas de pedágio de oito praças do Paraná serão reajustadas a partir da zero hora do dia 28 de agosto. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a 1ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de concessão da EPR Litoral Pioneiro S.A. foi aprovada no dia 31 de julho. As praças estão localizadas no Norte Pioneiro, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Em Jacarezinho, o valor aumentará de R$ 12 para R$ 12,80.

De acordo com a ANTT, "a revisão contratual mantém equilíbrio econômico da concessão e atualiza valores de tarifas em oito praças no Paraná, com base na inflação e nas regras previstas em contrato." A deliberação está disponível na edição do Diário Oficial da União (D.O.U).

A revisão contempla fatores técnicos e econômicos previstos contratualmente, como o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que reflete a variação de 7,52% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período. Além disso, foram considerados outros parâmetros de desempenho e compensações contratuais, resultando em um reajuste final equilibrado, sem aplicação de penalidades à concessionária.

Novos valores por praça – categoria 1 de veículos:

P1 – São José dos Pinhais: de R$ 22,60 para R$ 24,00

P2 – Sengés: de R$ 7,30 para R$ 7,70

P3 – Jacarezinho: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P5 – Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10

P6 – Jaguariaíva: de R$ 7,60 para R$ 8,00

P7 – Quatiguá: de R$ 13,00 para R$ 13,80

P8 – Jacarezinho Auxiliar 1: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P9 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12,00 para R$ 12,80





