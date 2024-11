Nova matrícula online para escolas estaduais e municipais tem 877 mil acessos em 20 dias

A tecnologia transforma a rotina de mais de 2,2 milhões de estudantes, de pais e responsáveis das escolas estaduais e também de escolas municipais. O processo de matrícula online para o ano letivo de 2025 já alcançou 877.227 registros em apenas 20 dias.





O sistema foi implantado pela Celepar - que será vendida pelo governo Ratinho Junior (PSD) -, em parceria com a Seed (Secretaria de Estado da Educação) - cuja manutenção das escolas também deve ser privatizada -, para escolas da rede estadual de ensino, mas neste ano a pasta ampliou o acesso para alunos das redes municipais.

Até agora, 78 municípios, representando 19,5% das 399 cidades paranaenses, aderiram o sistema de matrículas online. Para isso, foi desenvolvida pela Celepar, também em parceria com a Educação, uma nova versão da Área do Aluno, espaço do site da secretaria estadual da Educação, por onde são feitas as matrículas e rematrículas.





Além da matrícula online, o Área do Aluno oferece serviços como consulta ao boletim escolar, declaração de matrícula, solicitação de histórico escolar e inscrição para o programa Ganhando o Mundo. O sistema também deve ter expansão de suas funcionalidades em 2025, incluindo inscrições para o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), em janeiro, e a emissão de diplomas técnicos para estudantes da Educação Profissional a partir de março.

A reformulação foi lançada em novembro de 2024. O sistema passou por uma reestruturação completa, com interface mais moderna e uma experiência digital simplificada, garantindo a eficiência do processo e a satisfação dos usuários.





Para Fernanda Evangelista, chefe do Departamento de Governança de Dados da Secretaria da Educação, a ampliação do sistema representa um avanço significativo. "Estamos muito felizes com a adesão de 78 municípios ao sistema de matrícula online, que ajuda a agilizar e trazer mais segurança para as matrículas da rede municipal”, afirma.





Ela acrescenta que o sistema é gratuito, fácil de usar e dá mais praticidade para os pais, que podem acessar de onde estiverem. "É um passo que faz toda a diferença para modernizar a educação no Paraná", destaca.





Gustavo Garbosa, presidente da Celepar, também reforça a importância da iniciativa. "Ampliar o sistema de matrículas para os municípios é um grande passo para facilitar a vida de alunos e famílias no Paraná. Ver 78 cidades já usando a ferramenta mostra que estamos no caminho certo, tornando a tecnologia algo realmente acessível para todos".