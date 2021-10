Novena tem benção de fiéis e antecede festa de São Judas Tadeu em Londrina

Segue até a próxima quarta-feira (27) a novena dedicada a São Judas, no Santuário Apostólico São Judas Tadeu, no jardim Maria Lúcia, zona oeste de Londrina.

As orações, que tiveram início na terça-feira (19), servem como preparação para a festa do santo, celebrada no dia 28 de outubro. Cada dia da novena contará com um padre celebrando, um lema para reflexão e uma bênção especial, como das famílias, chaves, profissionais da saúde e carteiras de trabalho.

É a segunda vez que o santuário realiza a novena em louvor ao santo. Neste ano, o tema geral é “Com São Judas Tadeu, quero ser discípulo comprometido na missão e no amor”.





A bíblia narra que São Judas Tadeu foi um dos 12 discípulo de Jesus, assim como Iscariotes, no entanto, o segundo é tido como traidor, já que entregou o Cristo aos soldados romanos em troca de 30 moedas de prata.



