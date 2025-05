Novo Terminal Metropolitano de Londrina vai reunir espaços de lazer e serviços públicos

O futuro Terminal Metropolitano de Londrina já tem conceito arquitetônico, e o material foi apresentado na Prefeitura na tarde desta quinta-feira (30).

A reunião contou com a participação do prefeito Tiago Amaral, do presidente da Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná), Gilson Santos, da chefe regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya, e secretários municipais.

A elaboração do anteprojeto do terminal está sendo feita pela Architectus S/S, empresa contratada pela Amep mediante licitação. A estrutura será construída em terreno adquirido pelo Governo do Estado, na Avenida Leste-Oeste, bem em frente ao Terminal Urbano. A ideia é interligar os dois quarteirões com uma passarela sobre a avenida, cujo projeto também será desenvolvido.

Para o prefeito Tiago Amaral, o novo terminal é extremamente importante pois, além de ser uma antiga demanda de moradores de Londrina e cidades próximas, integra as ações de revitalização e recuperação da área central da cidade.

"Estamos com um projeto gigantesco de revitalização do centro. Amanhã (31) começamos a primeira festa Viva o Centro, uma festa da família. Queremos levar novamente as pessoas até lá e que as pessoas venham de outras regiões curtir o centro da cidade. E esse Terminal Metropolitano faz parte do novo tempo, do novo momento que estamos construindo para Londrina. Ao lado do terminal temos o Museu Histórico, é preciso pensar nele também, e na antiga rodoviária, que é o Museu de Arte. O nosso terminal urbano já possui um projeto de modernização, e será preciso deixar tudo bem conectado. Além disso, o transporte coletivo é uma grande preocupação nossa", apontou.

O Terminal Metropolitano terá 15 plataformas para ônibus e cinco áreas de espera. Além disso, o local incluirá espaços administrativos e de lazer, como restaurante e postos de serviços públicos, ocupando um terreno de 12 mil metros quadrados.

A estrutura também contará com área administrativa, banheiros e lanchonetes para atender tanto o público interno quanto o externo, mais sala para motoristas, restaurante, quadra poliesportiva, playground, bicicletário, estacionamento, espaços arborizados e uma academia ao ar livre.

No total, serão cinco mil metros quadrados de área construída, com a proposta de que esses espaços sejam utilizados não apenas pelos passageiros, mas também pela comunidade em geral.

O presidente da Amep, Gilson de Jesus, destacou que o prazo para conclusão e entrega dos projetos é 21 de maio. Na sequência, serão elaborados o termo de referência e edital de licitação, para iniciar a contratação da empresa executora da obra. A expectativa é de que o processo licitatório seja concluído até setembro, para que a construção inicie ainda em 2025 e o prédio seja inaugurado em 2026.

"A ideia é que a população possa utilizar como terminal de ônibus, para embarque e desembarque, e também possa aproveitar o espaço para convívio social, de lazer e, principalmente, de serviços públicos. O Estado está se programando para transferir parte dos seus serviços ali e, eventualmente, oferecer um espaço para que a Prefeitura possa abarcar algum serviço no local. Afinal, para quem anda de ônibus, qualquer tempo ganho é importante. E vamos necessitar de toda a parceria dos órgãos municipais para cumprir o prazo do projeto, em maio, e no início do segundo semestre licitar a obra", complementou o presidente.

Nesse primeiro momento, em que é elaborado o conceito arquitetônico, algumas alterações podem ser sugeridas para que o novo terminal seja melhor integrado à área central da cidade.

Para isso, o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) fará um acompanhamento junto à Amep e Architectus S/S, fornecendo dados do sistema viário e sugerindo alternativas que minimizem o impacto que o prédio pode provocar no trânsito da região.

“Conforme determinação do prefeito, o projeto passará por um realinhamento para atender às necessidades do município, integrando o terminal central e a construção do novo prédio. Essa análise será feita de forma conjunta entre Ippul, Secretaria de Obras, CMTU e Amep. O momento é de ajuste fino, pois o novo terminal interferirá diretamente no sistema viário central, mas são ajustes essenciais para evitar congestionamentos adicionais e garantir um fluxo adequado de entrada e saída do terminal. Nosso prazo para concluir essas coordenações vai até março, permitindo que a licitação ocorra ainda em maio”, explicou o presidente do Ippul, Claudio Bravim.

