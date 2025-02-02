Estrela de 'Round 6' morre meses após diagnóstico de câncer, diz jornal

A atriz Lee Joo-Shil, uma das estrelas de "Round 6", morreu nesse domingo (2), aos 80 anos. A sul-coreana tinha sido diagnosticada com câncer de estômago há apenas três meses.





Lee deu vida à personagem Park Mal Soon, mãe do protagonista Hwang Jun-ho. Ela estreou na história na segunda temporada da série, lançada há pouco mais de um mês, em 26 de dezembro. A atriz sul-coreana também participou do filme "Invasão Zumbi" (2016) e da série "Caçadora de Demônios" (2020), ambas produções de seu país natal.





Ela morreu nesse domingo (2) na casa de sua família, na cidade de Uijeongbu, Coreia do Sul. Lee começou sua carreira em 1964 e ganhou reconhecimento no teatro da Coreia nos anos 1970 e 1980.





Entre seus trabalhos mais conhecidos no teatro está uma adaptação de Macbeth, de William Shakespeare, segundo o The Mirror.





Nos anos 1990, Lee foi diagnosticada com um câncer de mama, e demorou 13 anos para entrar em remissão. Ela descobriu o câncer em estágio 4 -já avançado- em 1993 e recebeu um prognóstico de um ano de vida, mas já nos anos 2010 superou a doença.





"Eu descobri quando estava no fim do estágio 3 e Iogo se tornou estágio 4. Eu superei isso bem porque tenho filhos. Todo mundo se torna mais forte diante de uma crise", declarou ela a um jornal coreano em 2013.





Durante o tratamento, a atriz completou um doutorado em saúde pública pela Universidade Wonkwang. Nas redes sociais, fãs de "Round 6" lamentaram a morte da atriz.



