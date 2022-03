Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h30.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





CREUSA MENDES DE OLIVEIRA - 59 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

ABEL PEDROSO AIRES - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JORGE JOSE DINIZ - 53 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELIANE REGINA DA SILVA - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

IRANDIR FLORENTINO DUARTE FILHO - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISADORA RAFAEL FERREIRA - 21 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA NICOLAU SOARES DA SILVA 195, JD CAMPOS ELISIOS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EDILAINE PEREIRA RAFAEL FERREIRA - 40 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA NICOLAU SOARES DA SILVA 195 - JD CAMPOS ELISIOS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FERNANDO FERREIRA - 51 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA NICOLAU SOARES DA SILVA 195 JD CAMPOS ELISIOS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA CHRISTINA LACERDA DE MEDEIROS - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





BENEDITO CAETANO ALVES - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO BIDOIA - 88 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CAMBÉ





VANESSA VIEIRA - 34 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOVINO RODRIGUES DE SOUZA NETO - 68 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CAMBÉ





JOÃO JULIÃO MONTEIRO - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





AGUIDA NUNES DA SILVA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 09H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JOÃO BATISTA SALLES - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: IG PRESBITERIANA INDEPENDENTE - R. EUCALIPTO, 348 /JD LEONOR

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





AFONSO NAVARRO - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





JOSE CARLOS BISPO DA SILVA - 54 anos - PORECATU

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LAURA AMARAL DE SOUZA - 81 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CAMBÉ





ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - 47 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO