Paraná tem 135 novas vagas em concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Além das mais de 3.100 vagas disponíveis em concurso público no Paraná, o estado disponibilizou mais 135 novas oportunidades previstas em edital. A Aeronáutica vai abrir na próxima segunda-feira (7) 85 vagas para os cargos de infantaria, aviador e intendente, com salários de até R$ 10 mil. A Marinha do Brasil e a prefeitura de Apucarana também oferecem concurso para os cargos de músico e GCM (Guarda Civil Municipal), respectivamente. Veja abaixo mais detalhes:

Concurso Aeronáutica 2022 - Oficiais aviadores, intendentes e de infantaria

Orgão: Aeronáutica - Força Aérea BrasileiraVagas: 85Taxa: R$ 90,00Cargos: aviador, intendente e infantariaÁreas de atuação: Forças ArmadasEscolaridade: ensino médio

Salário: de R$ 1.500,00 a R$ 10.000,00

Inscrições: de 7 de março a 23 de março pelo site.







Concurso Prefeitura Apucarana (PR) 2022



Órgão: Prefeitura ApucaranaVagas: 25Taxa: R$ 100,00Cargo: Guarda Civil MunicipalÁrea de atuação: Segurança PúblicaEscolaridade: ensino médioSalário: R$ 3.212,00Organizadora: FauelCidade: Apucarana (PR)

Inscrições: de 24 de fevereiro a 7 de abril pelo site







Concurso Marinha 2022 — Músico







Órgão: Marinha - Marinha do Brasil

Vagas: 25

Taxa: R$ 95,00

Cargos: Sargento/ Músico

Áreas de atuação: Forças Armadas

Escolaridade: ensino médio

Salário: R$ 5.125,50

Inscrições: de 16 de março a 27 de abril pelo site.





