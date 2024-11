Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h43 deste sábado (2).





EXPEDITO ALVES DE MATOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

HELIO BUENO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA CAMPOS BERNARDO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 08:00

Local do Velório: IGREJA - RUA BEJNAMIN SIEBENEICH, 465 - LEBLON

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





REMEDIOS FRUTOS DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





WALDIR UGUCIONI - 66 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMAR MARTINS RODRIGUES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALICE DA SILVA SANTOS - 79 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO ALVES DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANTONIO CARLOS LUPPI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ARIOVALDO BECKER - 76 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 06:00

Local do Velório: JACAREZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 14:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





AYRTON CARNEIRO BUENO - 59 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATIGUÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE QUATIGUA

Situação:





CLEUSA APARECIDA ADRIANO DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EURICO CARVALHO MORAES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FLAVIO ROGERIO MESSIAS DE OLIVEIRA - 41 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI

Situação:





FRANCISCA BARBOSA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





FREDERICO DOS SANTOS ZACHIAS - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE DE GREGORIO - 95 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE TAVARES DOS SANTOS - 93 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAGDALENA CARNEIRO CARLOS - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA ALVES DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA AMERICA DA COLINA

Situação:





MARIA APARECIDA DE BARROS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA GENI BERVEGLIERI - 84 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NATALIA BATISTA DA SILVA SANTOS - 62 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NELSON MARIANO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





OSVALDO PALHARI - 83 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RICARDO BRITES - 89 anos - NIOAQUE/MS

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS RODRIGUES - 95 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RUA PASCOAL MOREIRA CABRAL, 512/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SETEMBRINA BATISTA DE OLIVEIRA - 89 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CLARO

Situação:





TEOBALDO BENEVIDES PEREIRA - 86 anos - CAMPO MOURAO/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TOMOCO IAMADA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





VILMA MARIA LEITE PEREIRA - 58 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATIGUA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VOLMAR MOREIRA - 53 anos - CASCAVEL/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





CLARICE VARELLA DOLCI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 31/10/2024 - 23:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA MARIO GOBBO. CJ EUCALIPTOS.

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DALVA ELIAS MARTINS - 59 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FERNANDO MARGONAR - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 31/10/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





JAIR VIANA RIBEIRO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 02:00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, RUA MAROTONA 39

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE DONIZETI MARTINS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





JOSE MARIA DE SOUZA - 75 anos - CORNELIO/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 00:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARCOS DE PAULA PEREIRA - 67 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS

Situação:





MARIA APARECIDA RUFATO - 69 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FAXINAL/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FAXINAL

Situação:





MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE LIMA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 31/10/2024 - 16:00

Local do Velório: R. SILVERIO VIEIRA, S/N - IG. CRISTO PENTEOSTAL INTERNACIONA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: SEPULTADO





PAULO HENRIQUE PINHEIRO - 38 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ROBERTO FERREIRA GAMA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 31/10/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





SONIA REGINA GOMES - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





VASTI GODOY - 78 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

Falecimento em: 31/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO LOPES DE SALES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2024 - 07:30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNIC. FENIX

Situação: SEPULTADO





BENEDITO BRUNO ESTEVES - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2024

Data e Horário do Velório: 30/10/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IBIPORA

Situação: SEPULTADO





DIEGO DE PAULA VITOR - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/10/2024

Data e Horário do Velório: 31/10/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





