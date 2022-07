Falecimentos dos dias 10 e 11 de julho de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de julho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h47.



LUIZ FRANCISCO FERREIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2022

Data e Horário do Velório: 11/07/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





LUIS CARLOS PEREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SEBASTIAO SPAULONCI - 71 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 11/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO TAVARES DE LIMA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2022

Data e Horário do Velório: 11/07/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOAO PAULO TEODORO DE ASSIS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MOACIR LOBATO - 93 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCO CAETANO DE CARVALHO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





MARIA IRACEMA GIACOMINI - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 23:00

Local do Velório: R. CORONEL CAMISAO 269 - JD. EUROPA - DOMICILIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





CHARLES KURPEG LUCAS GONCALVES - 3 anos - CANDIDO ABREU/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AGNALDO GILMAR DE OLIVEIRA - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA II

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADAYL NOVAES AUGUSTO - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 11/07/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ODILIA IGINIA COELHO MARTINS - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 17:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





CELIO HENRIQUE CATARINO - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:





ANTONIO CARLOS ROBLEDA - 53 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 16:00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SEBASTIEN OGER - 45 anos - FRANÇA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FRANÇA

Situação:





REINALDO ESIO MARCATTI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIA DA ROSA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ELIAS ZIELINSKI - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO DA SAUDADE - APUCARANA

Situação:





ANTONIO CARLOS MIONI - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MIRIAN DE GODOY ANDRADE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NELSON THOMAZ DA SILVA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2022

Data e Horário do Velório: 10/07/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO