Falecimentos dos dias 10 e 11 de maio de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h14.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MANOELA FERNANADES FRANCISCO - 87 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

ADRIANA VIEIRA MARAGNO GUAZZI - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





WALDOMIRO DEL ANHOL - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 09H30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOAO FLORES - 79 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

LOURIVAL BRAZÃO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ROBERTO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADÃO DE CASTRO ALVES - 78 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 11/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO





ZULMIRA DE CASTRO CORREIA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





RUBEM PEREIRA DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ELEVINO TEODORO DE OLIVEIRA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO VENDRAME - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





FELICIO BISCOLA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO BATISTA DA FONSECA - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 58 anos - ALTINÓPOLIS/SP

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JULIANA TEIXEIRA DAS GRAÇAS - 48 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





NELSON ALVES MEIRA - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MIE HAMAJI - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: A DEFINIR





MILKA INES KOHATA DE TOLEDO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO DOMINGUES DA COSTA - 78 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





APARECIDA POLO ESCOLA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 19H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LEONILDA DA CUNHA FRANÇA - 86 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





AMARILDO JOSE BILMAIA - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA - 58 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RICARDO VALENTIM GUAITOLI - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA PREVER - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBÉ





REINALDO VIEIRA - 50 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS