Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ARY MOSER - 88 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 12/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA APARECIDA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2023

Data e Horário do Velório: 12/07/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





PAULO MACHADO DE CARVALHO - 61 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 12/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO MARCOS JACOME DA COSTA - 50 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BRASILINA CIPRIANA PEREIRA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório: 12/07/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BRAZ ANTONIO ANIZELLI - 69 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELIA CASTANHA DE AQUINO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMNETO

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO