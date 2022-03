Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h54.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





VALTENEZ CARDOSO DE OLIVEIRA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

VALTER DE SOUZA - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/03/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: IG. ASS. DE DEUS - RUA LUA 230 - JD. SOL

Data e Horário do Sepultamento: 13/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO DE SOUZA - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HELIO VIEIRA MARQUES - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





Continua depois da publicidade

APARECIDA NATALINA BERTIPAGLIA FAVINI - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RAFAEL VERMELHO MORALES - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





LUIZ ROBERTO DE MOURA - 39 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





VIRLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





REGINA AUGUSTA SILVA - 91 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO - 67 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





CONCEIÇAO APARECIDA LIBERATTI - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CAMBÉ





PAULO FRANCISCO LUIZ - 52 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 11/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL