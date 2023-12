Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h desta quarta-feira (13).





MARCOS DOS SANTOS - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



PEDRO DONIZETE DOS SANTOS - 65 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 13/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ROMEU AFFONSO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/12/2023

Data e Horário do Velório: 13/12/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2023 - 19:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO



WILSON MUNHOZ - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:



ADRIANO LUCIO HUHN - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório: 13/12/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO



ARNALDO PEREIRA DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 12/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO



BENEDITO WANDERLEY BERNARDO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



CLEONICE MORAES DE ANDRADE - 84 anos - MARILIA/SP

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório: 12/12/2023 - 16:00

Local do Velório: IG BATISTA AV PARANÁ-76-A

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



IRACEMA GAION - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório: 13/12/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO



JOAO GONÇALVES TROIANO - 63 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



LUCIANO JOSE DA SILVA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório: 13/12/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: VELANDO



LUIZ RIBAS - 60 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



MARCIA MARIA SEOLIM RODRIGUES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: