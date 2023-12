Londrina EC e SM Sports assinam rescisão de contrato

Após semanas de indefinições, Londrina EC e SM Sports finalmente chegaram a um acordo e anunciaram na noite desta segunda-feira (11) o rompimento do contrato para a gestão do futebol do clube. O presidente do LEC, Getúlio Castilho, e o dono da empresa, Sérgio Malucelli, assinaram o distrato agora há pouco, no VGD.





Em nota oficial, o Londrina informou que "a partir deste momento toda a operação do futebol volta a ser responsabilidade do Londrina Esporte Clube. Em breve, será agendada uma entrevista coletiva para que a Diretoria Executiva do clube possa passar aos torcedores os termos que foram firmados na rescisão de contrato e para falar sobre o futuro do Tubarão para o ano de 2024."





LEC e SM iniciaram a parceria em fins de 2010. O contrato atual venceria em 2025, mas o rompimento tornou-se inevitável com os constantes atrasos salariais no departamento de futebol, a ruim temporada do time neste ano (eliminado na primeira fase do Paranaense e da Copa do Brasil e rebaixado à Série C) e o desentendimento entre a direção executiva e o gestor de futebol.