Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h56.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





JULIO CEZAR PRADELLA - 58 anos - WENCESLAU BRAZ

Falecimento em: 13/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

TOMOYOCI KAMIJI - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA JULIA DINIZ SIQUEROLLI - 0 anos - RIBEIRÃO CLARO

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDSON BELLO ALVES - 59 anos - LONDRNA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

JOSE AMBROSIO RIBEIRO - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





EDEZINA DE LIMA OLIVEIRA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JOAO PAULO COSTA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JANDAIA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JANDAIA DO SUL





AROLDO LEMES GONÇALVES - 67 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE FLORIO JUNIOR - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE ANTONIO FERNANDES - 73 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DELZA DARIA DO ROSARIO MOSES - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE BELCIK - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





JOSE INACIO DE JESUS - 89 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE DA ROCHA - 81 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 68 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA RODRIGUES PORFIRIO - 84 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC DE URAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DANIEL MOURA - 64 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: AV. DAS MARITACAS 1100 (AVIVAMENTO BÍBLICO)

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MOISES RIBEIRO MANGAS - 41 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DOMICÍLIO - R. SILVIO MARIANO DA SILVA, 310 NOVO PEROBAL

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALDELVINA MENDONÇA DE SOUZA - 77 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SERGIO RODRIGUES SANCHES - 57 anos - NOVA AMÉRICA DA COLINA

Falecimento em: 12/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS