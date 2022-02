Falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h23.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ERNESTINO GOB - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

FABIO SERGIO GUIMARAES - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NEUSA POLIZER BOSSO - 70 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAULINA DE OLIVEIRA - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: RUA JACOMO PELOI 14 - CAFEZAL II

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

KAUANA SERRATO PEREIRA PEPE - 27 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





THIAGO CLEBER DA SILVA - 34 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE AUGUSTO NERI ROSA - 64 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LENIR ALVARENGA FAISANO - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: A DEFINIR





NAIR SATURNINO DA SILVA - 71 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MILTON MARQUES DOS SANTOS - 72 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NIVALDO BUENO FILHO - 52 anos - ROSÁRIO DO IVAÍ

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARLOS AUGUSTO LEITE CALDEIRA - 61 anos - LUPIONÓPOLIS

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HANAKO KODAMA - 97 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARLENE DE FATIMA MESSIAS CASARIN - 60 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JOAO ALVES CORREIA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA





JOSE OLIMPIO CALHEIROS - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES DRAGONETTI - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VERA LUCIA CUNHA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





GUIOMAR MAHANNA SOARES - 89 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO DELGADO DA SILVA - 85 anos - TAMARANA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA ROSA DA SILVA - 69 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DE JESUS REZENDE - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA