Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de junho de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina ), atualizada às 8h15 desta sexta-feira (14).







GERALDO HENRIQUE DA SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

INEZ BETETO GAZARINI - 90 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 14/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAQUIM RIBEIRO LOPES - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CEM. M. SAO JERONIMO DA SERRA

Situação: PREPARANDO





ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





VERONICA DE JESUS APPARECIDA CAVALHEIRO SANCHES - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALICIO JULIO - 83 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTHONY RAFAEL DE FARIA DOS SANTOS - 1 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO FUDALI - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ANTONIO LEMOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





AURELIO SEVERINO DE SOUZA FILHO - 41 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CAMILO FERREIRA DE LIMA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 20:00

Local do Velório: IG. CATOLICA - RUA MARIO GOBBO, 0 EUCALIPTOS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DOMINGOS DONIZETE ESTEVAM - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. PRIMEIRO MAIO

Situação: SEPULTADO





EDMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





FERNANDO PINOTTI - 46 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JESUINA DE AGUIAR - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO GERALDO BERSI - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





JOAO VICENTE DE MELO SARDINHA - 1 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





KARLA MARIA DALL ARCIPETRE PEREIRA - 28 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: VELANDO





LENAURA LIMA DE SANTANA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA BARBOSA CARDOSO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 16:30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA DE SOUZA - 72 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA EUNICE FABRIN LAZARETI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 10:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA ROCHA FERREIRA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NERIULDA RODRIGUES DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 14/06/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





REGINA APARECIDA FERREIRA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROSA BIALTA PAVAO - 91 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ZELITA MARIA DE JESUS SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALESSANDRA RODRIGUES ROSA - 40 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 12/06/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANA HELENA PEREIRA SILVA - 20 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIA MARIA DA SILVA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 12/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CICERO LUIZ DOS SANTOS - 74 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEMENCIA ALVES DE SOUSA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DEOLINDA PINTO DE OLIVEIRA - 82 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DOMENICO DELPIN - 85 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELOI ARCANJO DA CRUZ - 76 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





INES CONSTANTE VIDAL - 42 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IOZEDINA JACONE DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IRENE ABADIA MARTINS RIBEIRO - 84 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ISABEL THEREZA RONCADOR ARENALES - 94 anos - P PRUDENTE/SP

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE NUNES SALES - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSIAS ARTULINO DOS SANTOS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 12/06/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LOURDES ELIAS CESTALIO - 88 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DE OLIVEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA EMIKO TAKAOKA FERREIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 12/06/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA FAUSTINA DE SANTANA - 92 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARLENE SUNAE YOKOYAMA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 05 E 06 DO PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





NOEL CERQUEIRA CEZAR - 71 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 12/06/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





ORIDIA BRIGIDO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 12/06/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2024

Data e Horário do Velório: 13/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO