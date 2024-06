Incêndio de grandes proporções atinge pátio de veículos da Polícia Civil na zona oeste de Londrina

Um incêndio no pátio da Polícia Civil na zona oeste de Londrina atingiu diversos veículos na tarde dessa quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou numa vegetação do pátio, que fica na Rua Luís Pasteur. As chamas acabaram se alastrando e atingiram os veículos, mas ninguém ficou ferido.





Um corredor de fumaça preta pôde ser vista de várias regiões da cidade.







De acordo com a Polícia Civil, no local estão armazenados mais de mil veículos, entre carros, motocicletas e caminhonetes, todos apreendidos em vários inquéritos. O número de veiculos atingidos neste incêndio ainda não foi divulgado.





As equipes do Corpo de Bombeiros já utilizaram quatro caminhões para conter as chamas. Os trabalhos não têm hora para acabar.

ASSISTA AO VÍDEO: