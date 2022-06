Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h21.



GETULIO FRAGA SANTOS - 70 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





EUDETE SILVERIO DE AGUIAR - 76 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ONOFRE TACONI - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE NUNES DA SILVA - 69 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROSANGELA MARIA CHIRIATO BAVIA - 60 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE DONIZETI MUNIZ SALES - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 15/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FATIMA APARECIDA DE MEDEIROS BERTONCINI - 53 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





ADIR DIONIZIO PEREIRA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 15/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





GERALDA PEREIRA DE MEDEIROS - 97 anos - LUNARDELLI

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUNARDELLI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LUNARDELLI





DORIVAL AUGUSTO SELEGER - 58 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





LUIS MIGUEL DA SILVA - 2 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ALMIR DA COSTA JORGE - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 15/06/2022 - 14H00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO PEDRO ARRUDA PRAXEDES - 13 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





KEILA DE ARAUJO SILVA - 38 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAULO CESAR PEREIRA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 23H59

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





THADEU WOICHAKA - 89 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





RICARDO DE QUADROS RIBEIRO - 35 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 15/06/2022 - 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





ANTONIO JOSE DUARTE - 63 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MAURO CHIMENTON - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório: 14/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LOURENÇA JOSE DE AZEVEDO - 80 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





VILSON ALVES DE SOUZA - 60 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TAKAKO KAMINAGAKURA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS