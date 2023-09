Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (15).







ALICE ARTEN DE SOUZA - 0 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ILSA QUIZINI MAURO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: PREPARANDO





ALBA AMALIA GOROSKY RAMBALDUCCI - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

DIRCE GOMES PEREIRA - 55 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO CLARO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EDNILSON LEITE DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 21:00

Local do Velório: PAROQ. LUIZ GONZAGA- RUA GENERAL OZORIO 296 - SAO LUIS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO