Crianças são atropeladas por uma Kombi no distrito de São Luiz; três morrem no local

Cinco crianças foram atropeladas por uma Kombi na noite desta quinta-feira (14), no distrito de São Luiz, zona sul de Londrina. O motorista do veículo foi detido pela PM (Polícia Militar).





Conforme o Tenente-coronel Marcos Tordoro, comandante do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), três morreram no local e uma foi encaminhada ao HU (Hospital Universitário) de Londrina, em estado grave, por socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). De acordo com Tordoro, a quarta criança não sofreu ferimentos graves e está bem.



O comandante informou que o motorista da Kombi, 73 anos, foi detido pelas equipes da PM. Trata-se de um morador da zona norte de Londrina que estava vendendo produtos de limpeza no distrito de Guaravera e imediações.





Peritos do IML (Instituto Médico-Legal) e Instituto de Criminalística chegaram ao local por volta das 19h40.





Mais informações em breve.