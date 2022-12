Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







JOSEPHINA HEIS NANER ROCATI - 99 anos - /PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A CONFIRMAR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE SERTANOPOLIS

Situação:

LUIZ HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA - 27 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA ROSA DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório: 16/12/2022 - 10:00

Local do Velório: R. GUILHERMINA LAHMANN 1580 - IG. DE CRISTO -AQUILLES STHENG

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARINA SADAKO SUGANUMA - 84 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: