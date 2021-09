Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Continua depois da publicidade





EDSON GALDINO - 56 anos - LONDRINA/PR

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 16/09/2021 - 06:54 am

Falecimento em: 16/09/2021

Continua depois da publicidade

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





LEUADIR DE OLIVEIRA - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 06:05 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





SADAKO YOSHII AMAUKI - 95 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 05:21 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOANNA PEDRO MALUCELLI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 02:11 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





DARCY MENDES DE BRITO - 89 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 02:09 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. BELA VISTA DO PARAISO

Situacao:





MARIA DELFINA DE JESUS - 91 anos - ASTORGA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 00:34 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMNTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITO DE TUPINAMBAS

Situacao:





VERA LUCIA SANTIAGO SANTOS - 60 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 23:33 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE (INÍCIO AS 13:00)

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOSE CAMILLO - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 23:12 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE ST MARIANA

Situacao:





SILVIA DA SILVA CARVALHO - 93 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 22:35 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





ANA GASPAR BATISTA - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 22:09 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ADECI PEREIRA DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 21:58 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





JOAQUIM BARRETO DE ALMEIDA - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 21:20 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





SANDRA REGINA DA SILVA - 46 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 21:19 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIO FABRIL FILHO - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 19:37 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MOACYR PEREIRA CARNEIRO - 66 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 19:13 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situacao:





ANA CORTEZ LEAL - 89 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 18:22 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARCO ANTONIO MOURA - 38 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 17:14 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





MARLENE JOSE ANTONIO - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 15:34 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ANA BESERRA DA SILVA - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 14:18 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS



Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





YOSHIO OHASHI - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 12:33 pm

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JOSE DE SOUZA MATA - 67 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 10:42 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





EDILEUSA RODRIGUES DA CUNHA - 53 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 10:04 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: MUNIC DE ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





EDUARDO LUIS SANTILLI - 55 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 08:40 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





APARECIDA RICO VIDOTTI - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 05:17 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF (12HS)

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





FELICIA GONÇALVES MARTINS - 89 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 04:12 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





DAMIAO FERREIRA DA SILVA - 68 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 04:10 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





LUIZ ANTONIO OLECHUK NETO - 2 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 02:22 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ELCY GONZAGA DE ABREU LOBAO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 01:57 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: