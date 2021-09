Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).

JOSE MANOEL DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 07:42 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situacao:

APARECIDA RICO VIDOTTI - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 05:17 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF (12HS)

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO

FELICIA GONÇALVES MARTINS - 89 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 04:12 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

DAMIAO FERREIRA DA SILVA - 68 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 04:10 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

LUIZ ANTONIO OLECHUK NETO - 2 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 02:22 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

ELCY GONZAGA DE ABREU LOBAO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 01:57 am

Falecimento em: 15/09/2021

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

VALDIR ALVES MOREIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/09/2021 - 00:16 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

JULIO YOSHIHARO GOTO - 53 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 23:10 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

ELZA MARTINS DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 23:03 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF (09HS)

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

ELPIDIO PILAN - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 22:55 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

RN - GABRYELLI BRITO DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 22:55 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

LAURINDA DIAS DA COSTA - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 22:06 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

SEBASTIANA CANDIDA DO NASCIMENTO - 96 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 21:07 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

LUZIA CARDOSO RODRIGUES - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 20:43 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF - 09:00

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

RAFAEL RAMIRO MACHADO - 43 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 20:40 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF (13HS)

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

PAULO TOKUHO - 77 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 20:31 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

MARIA DE LOURDES SANTOS - 62 anos - BANDEIRANTES/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 20:16 pm

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

GESSI GUIMARAES CARNIATO - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 10:43 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

DIONISIO PINHEIRO RIBEIRO - 60 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 06:37 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

YASSUSHI SENDA - 72 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 05:41 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

JOAO MOISES SIMAO - 59 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 04:58 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

JOEL CONSTANTE DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 04:22 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

NIVEO MARIA FRANCO DE BARROS - 93 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Comunicação em: 14/09/2021 - 04:06 am

Falecimento em: 14/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

