Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADELAIDE PADILHA FIGUEIREDO - 79 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





AIDE CONCEICAO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAP. MUNICIPAL CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:





ARAKEM MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS - 86 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





ERMITA DE OLIVEIRA DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOAO LUIS NOVELLI - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARCELINA BRAGA PIMENTEL - 89 anos - PINHALÃO/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





MARCOS ANTONIO DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





MARIA DE LOURDES CAMARGO DE SOUZA - 74 anos - CARLÓPOLIS/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO MORATO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





VICTORIA GOMES PESARINI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: AGUARDA FAMILIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DAVID BRUNO DA SILVA ROQUE - 19 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





EDITE MEYER DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório: 17/12/2022 - 08:00

Local do Velório: RUA:CAPIBERIBE , 58 - VILA NOVA

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

FRANCISCA INES ZAMBRIN - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório: 16/12/2022 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOAQUIM CORREA PIERIN - 0 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 16/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: