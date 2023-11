Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (17).







DOUGLAS RODRIGUES - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

JOSEPHINA MARQUES DE SOUZA CESAR - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA BARBOZA ARMACOLO - 95 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

SAUL DA SILVA VIANA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





VERA LUCIA BERGAMIM - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADELINO ALVES MARQUES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação:





ADRIANO LOZADO - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: I.M.L





ALEKSANDRO LOUIZOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2023

Data e Horário do Velório: 16/11/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO