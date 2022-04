Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h55.



JOSE JAIME CALVENTE RODRIGUES - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JEFFERSON BARROS BATISTA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





NAZARE CUNHA MASSARO - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VALDECI DE SANTANA - 58 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELENICE DE FATIMA ROCHA - 66 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IRENE DOMINGUES CAMARGO DE LIMA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DEVANIR SANCHES MERIZIO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





OTACILIO MARQUES - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SEDURIA BELMAIA FERNANDES - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





JOSE DOS SANTOS - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DILCE TORRES DE AMORIM - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





EZEQUIEL VANDERLEI - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





FLORIZA DE OLIVEIRA MORAES - 78 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE SILVERIO DE MOURA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DONIZETH FERREIRA DA SILVA - 65 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 18/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CELSINO EMYGDIO - 37 anos - ASTORGA

Falecimento em: 17/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS