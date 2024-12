Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de dezembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quarta-feira (18).





CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

IRACI MARIA CHAVES - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





IRACY SANCHES NALDI - 85 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUCIANA FERREIRA DIAS - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SAMIA ABIB SAHIAO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM DESPEDIDA NO CEMITERIO - JAÚ -SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL- ANA ROSA DE PAULA

Situação:





ALECIO BENETON - 78 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO JOAO DO IVAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA CAROLINA DA SILVA - 20 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARTEMIA ESCALIANTE FOSCHIANI - 90 anos - SANTA AMELIA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA AMELIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIRCE MODOLO HENRIQUE - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVONE SIRQUEIRA BANHOS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





JOSE GILBERTO DE SOUZA CARRAO - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 17/12/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 08:30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação: VELANDO





KIYOKO NAKAGAWA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 18/12/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LEONOR ALVES GIBINI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 17/12/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





LUZIA MARIA DE MELO - 83 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MANOEL BARBOSA - 82 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCO ANTONIO DA SILVA LAUTENSCHLAGER - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 17/12/2024 - 15:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA SENA DE JESUS MENDES - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório: 17/12/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OSMAR ALMEIDA DOS SANTOS - 62 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SATIKO ASSO - 84 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 17/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO LUIZARI - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARLOS DE CAMARGO - 71 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRENE SANTOS SANTIAGO - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 18:00

Local do Velório: RUA LOURENCO DA VEIGA 358 - IG, EVANG. QUADRANGULAR

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IVANY JUSTINIANO SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA BEZERRA SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA DE FATIMA POSSIDONIO RIBEIRO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DE OLIVEIRA VITORELLI - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DE SOUZA FIGUEREDO - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ELSA ROMEIRO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ORIDES CORREA SOARES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





WALDEMILSON DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





WANDERLEI ANTONIO - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/12/2024

Data e Horário do Velório: 17/12/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 17/12/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ADELINO DEVANIR CHIARELLI - 66 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALGEMIR ANTONIO MIOTTO - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA SANTA AMARO - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERAFINA CORREA

Situação:





ANTONIO ROCHA - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DARI MACHADO DA SILVEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ELSA DE SOUZA PAULINO LIMA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 16/12/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO FRANÇA DE SOUZA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE MARINGÁ

Situação: SEPULTADO





JOAO SILVA DE ALMEIDA - 83 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE PEDROSO FILHO - 80 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE VIEIRA DA SILVA - 83 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUISA PELARIM MALASSISE - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARINA MINAE OKAMOTO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIO KOJI NUMATA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MILTON TOSHIO OIKAWA - 71 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PABLO HENRIQUE DO CARMOS SINGULANI - 25 anos - N S BARBARA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANDRO ALUIZIO RIBEIRO - 38 anos - CAMPINAS/SP

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEM. PQ NOSSA SRA DA CONCEICAO CAMPINAS

Situação:





SILVIO ALVES - 90 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDEMIR FIGUEIREDO DA COSTA - 52 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VANIA REGINA DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO