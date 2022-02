Falecimentos dos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h26.



ANTONIO SARAN - 86 anos - UMUARAMA

Falecimento em: 18/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: UMUARAMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MANOEL ANTONIO DOS SANTOS - 73 anos - SERTANEJA

Falecimento em: 18/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





DIVA MARIA DE CARVALHO - 78 anos - SALTO DO ITARARÉ

Falecimento em: 18/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSEFA SARABIA RIFAL MASSENA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/02/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA APARECIDA SORIANO DA SILVA - 56 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANA DE LIMA GONÇALVES - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA ELENA RAPOSO RAMOS - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





ELIAS GASPAR DE SOUZA - 67 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SEBASTIAO CANDIDO ROSA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





ZULEIDE MARIA DA SILVA LIOTI - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: RUA VERGILIO PERIN 1353-AQUILES STHENGEL

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VALDESON APARECIDO GEORGETTE - 53 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RAFAEL DE MAGALHAES SIMOES NATTI - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA LUIZA DOS SANTOS - 16 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HELENA DA SILVA - 62 anos - BELA VISTA DO PARAISO

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO





DIRCEU BATISTA CORREIA - 65 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS





MARIA FATIMA ELIAS SANTOS - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DIRCE DA CONCEIÇAO GOMES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FRANCISCA GOMES ALVES - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 19H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ELISABETHA PIETSIAKI BENYSEK - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



TADAKYIO IWANAGA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 09H00



ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS - 50 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





LEOPOLDINA DOS SANTOS LOPES - 84 anos - LONDRINA



Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: RES: R. JOSÉ ANTONIO FORMIGONI NETO, 455 / JD ALEMANHA

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA