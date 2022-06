Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 10h11.



GENI BARBOSA SANT'ANA - 68 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 18/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO BORSSATO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: AGUARDA FAMÍLIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: AGUARDA FAMÍLIA





TEREZINHA GARCES - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 18/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FORZINA FOGANHOLI DOS SANTOS - 83 anos - SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2022 - 00H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE PEREIRA - 79 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 18/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALDIRENE VITOR - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA MARIA DE JESUS FERREIRA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA DE FATIMA GOMES IVO - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 09H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





NICANOR DIAS MELCHIOR - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 03H00

Local do Velório: IGREJA ASS DEUS. R:MARIA JOSÉ ROMAGNELI 74-ALTO DA BOA VISTA

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





LAURA SCALET DE LIMA - 81 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





VICENTINA VICENTE PEREIRA - 83 anos - IPORÃ

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 11H00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ATAIDE DOMINGOS DE ARAUJO - 81 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





ZENITH DA SILVA REZENDE - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 06H00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA.RUA DE PINEDO 219. NOVO AEROPORTO

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 18/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JUSSELMA DOS SANTOS GOUVEIA - 60 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 23 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS





MITSUKO OKUBI SATO - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE BATISTA DOS SANTOS - 75 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA JOSE DE MORAIS - 74 anos - SANTANA DO ITARARÉ

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA MARTA JACINTA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ORLANDO ARDAYA MONTERO - 82 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 17/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS