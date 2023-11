Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h deste sábado (18).





ANTONIO FARIAS SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: MARILANDIA DO SUL

Situação: VELANDO

ARISTIDES PELIZARO - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ENEDINA RIBEIRO DUARTE - 83 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 18/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO

ALTINA BARBOSA DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANDRE LUIS FORMIGONI DE SOUZA - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

DOUGLAS RODRIGUES - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EDEMIR GOMES - 77 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSEPHINA MARQUES DE SOUZA CESAR - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LUIZ LIMEIRA DA SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MANUEL FERNANDO MUCAJI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 11:00

Local do Velório: IGR. ADVENTISTA 7ºDIA-RUA JOEL HERMES DE OLIVEIRA,114

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARCOS FERREIRA GOMES - 89 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA ANTONIETA RUIZ - 92 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ARRABAL ARIAS - 93 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

MARIA BARBOZA ARMACOLO - 95 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CRUZELINA SOUZA MELLEIRO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARINA PAIVA NHAN - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 17:00

Local do Velório: (IGREJA) R: JOÃO XXXIII, 401. CENTRO/LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 08:00

Local do Sepultamento: ITAMBARACA

Situação: SEPULTADO





NELI VISINESKI DE OLIVEIRA - 65 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NILTON CARDOSO DE LIMA FILHO - 27 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ORDALIA DE OLIVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





SAUL DA SILVA VIANA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





TAKAYA SATO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 17:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





VERA LUCIA BERGAMIM - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 17/11/2023 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





VERA LUCIA DE ARAUJO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2023

Data e Horário do Velório: 18/11/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADELINO ALVES MARQUES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação: