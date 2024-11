Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h04 desta segunda-feira (18).





APARECIDO DOS SANTOS PINHEIRO - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RANCHO ALEGRE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE

Situação:

DIRCE GARCIA RIBEIRO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/11/2024

Data e Horário do Velório: 18/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ADALGIZIO DE SOUZA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 18/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO





ANGELINA APARECIDA BAPTISTA HILARIO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ANTONIO BALTAZAR CANGUSSU - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA BATISTA DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





BEATRIS RODRIGUES DA SILVA FLORENÇO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





BELIGNO VIOTO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 18/11/2024 - 03:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EVERALDO CAYRES MINATTI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCO WILSON ALMEIDA PIRAJA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO GARCIA SANCHES - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





JOSE APARECIDO RAMALHO - 66 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIETA TORINO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 12:00

Local do Velório: PAROQUIA CRISTO BOM PASTOR - LINDOIA

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS ARAUJO - 58 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DE SOUZA TELES - 90 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA - 66 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NILSON LOPES DE OLIVEIRA - 58 anos - IPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORLANDO ZANIANI - 84 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSA MITSUE TOMITA SEMPREBOM - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 19/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





TANIA JESSI LIMA MAZIERO - 75 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TAYNARA GABRIELA GUERRA - 15 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ULISES RODRIGUES DOS SANTOS - 93 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA SANCHES MARQUES - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CLARIOVALDO AMIANTE - 63 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:





GABRIEL GONGORA REIS - 0 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Situação:





GUILHERME MUTENDELE - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORPO VAI PARA ANGOLA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





INEZ DA PALMA LIEL - 63 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO CUSTODIO DOS REIS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ VELÓRIO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





JOAO PEDRO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOELI APARECIDA BUENO BOSKA - 69 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE FELIPE DO NASCIMENTO - 0 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CELESTE CORREIA GONÇALVEZ DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA CIRILO DOS SANTOS - 78 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORA

Situação:





MARIA NASU - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 13:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARINALVA DE SOUZA LEMES DA ROCHA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: SEPULTADO





ROSA OLIVEIRA DE PAULA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 09:00

Local do Velório: IG. PRESB. RENOVADA DISTRITAL IRERE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: SEPULTADO





RUAN THALES SIMOES - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





SAURO CESAR DOS REIS - 64 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDETE CIRCE DA SILVA - 69 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





YARA LUCIA GERVASIO - 78 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMAR TAVARES - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ANTILHA DE JESUS FERREIRA FERNANDES - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação: SEPULTADO





ANTONIO VERLINGUE ALMEIDA - 68 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA FERNANDES BIDOIA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ATILIO ARCANJO DA CRUZ - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARMELA TRAMONTINA DE BARROS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SÃO JOAO BATISTA

Situação: SEPULTADO





CELSO MARTINS - 58 anos - LOANDA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LOANDA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE LOANDA

Situação:





CLAUDENIR MARCOS PAGANINI - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





