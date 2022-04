Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h08.



LUIZ CARDOSO - 83 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA LUCIA DE PAULA - 58 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLEUSA DE OLIVEIRA VIEIRA - 64 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TARCIZO MENDES FERREIRA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: A DEFINIR





MANRIA NUNES DA SILVA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JAIME INACIO VILAS BOAS - 73 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: QUATIGUÁ





REINALDO PEREIRA DE ANDRADE - 76 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





JOVITA DE SIQUEIRA - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





NOEME MOREIRA DA SILVA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALEX SANDRO DE JESUS - 49 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





GUMERCINDO FERREIRA FILHO - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 11H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





NADIR DE OLIVEIRA LIMA - 82 anos - JOAQUIM TÁVORA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOAQUIM TÁVORA





HILARIA PERES DE JESUS - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 14H30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MANOELINO MARCOS DE SOUZA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





FABIO LACERDA CARVALHO - 42 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HELENA NEME FERNANDES RUIZ - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





RICARDO CARVALHO DE SOUZA - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: RUA SAO VICENTE 168 (ASSEMBLEIA DE DEUS)

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MATSUO TANAKA - 86 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA SUELENI CAVALCANTE DE JESUS - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ANTONIO PEREIRA - 69 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 18/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS