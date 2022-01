Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h54.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LUIZ GONCALVES DA SILVA - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 19/01/2022 - 06H34

Falecimento em: 19/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

ROGERIO LUIS ALVES DE ABREU - 58 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 19/01/2022 - 03H05

Falecimento em: 19/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





WALDEMAR GALLO - 87 anos - LONDRINA

Comunicação em: 19/01/2022 - 02H44

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





JOSE LAURINDO VIANA - 82 anos - LONDRINA

Comunicação em: 19/01/2022 - 00H11

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

FERNANDO JOSE POEIRAS DE ASSUNÇÃO - 69 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 18H48

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CARMEM GONÇALO PIAUI - 89 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 14H59

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO - C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CLEBER FERNANDO TIMOTEO - 43 anos - BARRA DO JACARÉ

Comunicação em: 18/01/2022 - 14H41

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - PR





JOAO VIEIRA POLONHA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 12H18

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS