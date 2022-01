Prestes a ter investimento milionário, LEC volta atrás e Malucelli desiste de contrato

O presidente do Londrina, Felipe Prochet, confirmou que as negociações com um grupo de investidores interessado em assumir o futebol do clube estão encerradas. Apesar dos valores oferecidos atingirem o patamar exigido pelo gestor Sérgio Malucelli, o empresário preferiu não dar sequência no negócio.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O grupo compraria o CT da SM Sports, ficaria com todos os jogadores que pertencem a empresa e faria investimentos no futebol na casa de milhões de reais, com o objetivo de levar o LEC para a séria A em dois anos.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Houve uma proposta inicial e uma contraproposta. E os valores chegaram naquilo que o Sérgio (Malucelli) havia pedido. As conversas evoluíram a ponto de haver troca de contratos entre as partes, mas na semana passado o Sérgio decidiu não realizar o negócio", afirmou Felipe Prochet, em entrevista a rádio Paiquerê 91,7.







O grupo é formado por investidores brasileiros e de fora do país e as negociações começaram há 11 meses. Marco Aurélio Cunha, ex-superitendente de futebol do São Paulo, Santos e Coritiba, seria o representante dos empresários no LEC.







Continue lendo na Folha de Londrina.