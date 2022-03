Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h05.



NILSON DIAS GONÇALVES - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/03/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





FLAVIO SILVA PORTO - 92 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 19/03/2022

Início do Velório: 10H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS







ROSELY SEBASTIANA DOMINGUES DUTRA - 53 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ONOFRA DA COSTA SILVA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ELZA MARIA SISTI DURAES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MILTON PELEGRINO CORREA - 56 anos - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JAIR AGOSTINI - 70 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





IARA ISRAEL DE PAULA CARVALHO - 46 anos - BELA VISTA DO PARAPISO

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRO LUIZ PEREIRA - 61 anos - FIGUEIRA

Falecimento em: 18/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: