Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (20).







ALTAIR JOSE BORGES MORETO - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2023

Data e Horário do Velório: 20/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





DJAIR BUENO DA SILVA - 59 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 20/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO M SERTANOPOLIS

Situação:





LUIZ CLOVIS DO LAGO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2023

Data e Horário do Velório: 20/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO

Publicidade





SEBASTIAO PRIMO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2023

Data e Horário do Velório: 20/12/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANTONIO TORRES DE ALMEIDA - 79 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 19/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLITO DA SILVA - 74 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 19/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CEZARIO MARIANO DA SILVA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2023

Data e Horário do Velório: 19/12/2023 - 21:00

Local do Velório: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, RUA SAO VICENTE, 168, CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO