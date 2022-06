Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h06.



APARECIDA ANTONIA DIZARRO DOS REIS - 69 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ISRAEL FELTRIN - 76 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO OLIVEIRA DA SILVA - 57 anos

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ZELIA CARVALHO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 13H00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





AURELIO MERLO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 16H30

Local do Sepultamento: IBIPORÃ





BABA KIYOKO KAI - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ARLENE BATISTOTI MAURICIO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JAMIL GONÇALVES SANTOS - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 09H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





WALDEMAR TEODORICO SOARES - 97 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE MOREIRA DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 05H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





PEDRO SENA - 75 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CONCIFICA DE JESUS PEREIRA - 77 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 14H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





RICARDO JOSE DIAS - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





VALCIDES DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 20/06/2022 - 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LAERCIO HERNANDES DE SOUZA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VALDEMIR FERREIRA MAIA - 60 anos - UMUARAMA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE FRANCISCO BANDEIRA FILHO - 63 anos - ABATIÁ

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ABATIÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ARTUR BERNARDES DE LEMOS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





JAIR PAULO RODRIGES BARBOSA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ARMINDA TOMBA LIMA - 82 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EMERSON CAMILO ISRAEL DE PAULA - 29 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório: 19/06/2022 - 21H00

Local do Velório: IG. METODISTA - R. JOAQUINA DE OLIVEIRA PERFEITO, 416 VIOLIM

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RN - ANDRESSA APARECIDA HULALA - 0 anos - APUCARANA

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANTONIO PINHEIRO - 67 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO





DIRCE SILVEIRA DE AZEVEDO - 67 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 19/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO